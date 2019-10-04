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"Eğitimde altyapının zenginleşmesi için çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte, Türkiye'de eğitimde fiziksel altyapının, dijital altyapının ve insan kaynaklarına ilişkin altyapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz"

"Eğitimde altyapının zenginleşmesi için çalışıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte, Türkiye'de eğitimde fiziksel altyapının, dijital altyapının ve insan kaynaklarına ilişkin altyapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Eskişehir'e gelen Bakan Selçuk'u, Valilik önünde Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile diğer yetkililer karşıladı.

Daha sonra Valilik şeref defterini imzalayan Selçuk, Vali Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Selçuk, Vali Çakacak ile birlikte Yunus Emre Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen "İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada yaptığı konuşmada, okul açılışlarının ya da okul yaptırmanın Türkiye'nin geleceği ve refahı için büyük umutları yüreklere doldurduğunu belirtti.

Eğitimde kalitenin yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Devlet olarak Türkiye'de çok sayıda okul yapıyoruz. Birçok binayı inşa ediyoruz. Hayırseverlerimizin de desteği çok önemsiyoruz. Bu okullar hep beraber olduğunda, millet-devlet el ele verdiğinde daha başka bir anlam taşıyor. Buradaki sosyal sermaye, buradaki hatıranın getirdiği zenginlik bu okullara başka bir değer katıyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte, Türkiye'de eğitimde fiziksel altyapının, dijital altyapının ve insan kaynaklarına ilişkin altyapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz. Bir ülke ve millet ödevi olan bu eğitim meselesine herkesin gönülden katkı verdiğini biliyorum. Bu okulda inşallah çok güzel hizmetler, çok güzel eğitim-öğretim imkanları doğacak. Ülkemizin geleceğine çok daha umutla bakabileceğiz."

Bakan Selçuk konuşmasını bitirdiği sırada açılış sırasında süslemede kullanılan sarı ve kırmızı renkteki balonlara bakarak, "Bu arada şu balonların sarı-kırmızı olması da çok iyi olmuş." ifadesini kullandı.

Vali Çakacak ve ETİ Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı'nın da birer konuşma yaptığı okulun açılışına AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ETİ Gıda Yönetim Kurulu üyeleri Aydan Kanatlı ile Gülden Kanatlı Derbil ile diğer ilgililer katıldı.

Açılışın ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler, 20 derslikli okuldaki sınıfları ve atölyeleri gezip, öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eskişehir'de

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Eskişehir Milli Eğitim Bakanı ziya selçuk

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