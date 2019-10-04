"Eğitimde altyapının zenginleşmesi için çalışıyoruz"

Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada yaptığı konuşmada, okul açılışlarının ya da okul yaptırmanın Türkiye'nin geleceği ve refahı için büyük umutları yüreklere doldurduğunu belirtti.

Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Eskişehir'e gelen Bakan Selçuk'u, Valilik önünde Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan ile diğer yetkililer karşıladı.

"Devlet olarak Türkiye'de çok sayıda okul yapıyoruz. Birçok binayı inşa ediyoruz. Hayırseverlerimizin de desteği çok önemsiyoruz. Bu okullar hep beraber olduğunda, millet-devlet el ele verdiğinde daha başka bir anlam taşıyor. Buradaki sosyal sermaye, buradaki hatıranın getirdiği zenginlik bu okullara başka bir değer katıyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte, Türkiye'de eğitimde fiziksel altyapının, dijital altyapının ve insan kaynaklarına ilişkin altyapının giderek zenginleşmesi, daha değerli hale gelmesi için elimizden geleni ziyadesiyle yapmaya çalışıyoruz. Bir ülke ve millet ödevi olan bu eğitim meselesine herkesin gönülden katkı verdiğini biliyorum. Bu okulda inşallah çok güzel hizmetler, çok güzel eğitim-öğretim imkanları doğacak. Ülkemizin geleceğine çok daha umutla bakabileceğiz."

Bakan Selçuk konuşmasını bitirdiği sırada açılış sırasında süslemede kullanılan sarı ve kırmızı renkteki balonlara bakarak, "Bu arada şu balonların sarı-kırmızı olması da çok iyi olmuş." ifadesini kullandı.