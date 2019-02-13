İSTANBUL (AA) - Nun Okulları tarafından ilki geçen yıl yapılan Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi 9 Mart gerçekleştirilecek.

Nun Okulları'ndan yapılan açıklamada, zirve ile Türkiye ve dünyada tartışılan eğitim gündemine katkı sunmanın amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her yıl değişik bir temayı merkeze alarak farklı ve özgün bakış açılarına ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Çağımıza özgü gelişmeleri insan doğasını yok saymadan asırlara dayanan fikri derinlik içinde ele almanın gereğine inanıyoruz. Bugünü konuşurken geçmişi ve geleceği kuşatmak, insanı konuşurken yaratılışı ve insan neslinin geleceğini derinden değiştiren bilimi, teknolojiyi anlamak ve bilgelikle yorumlamak gerekiyor. Tam da bu nedenle, 9 Mart 2019'da ikincisini gerçekleştireceğimiz Eğitimde Bir Adım Ötesi Zirvesi'nde bu yıl 'Eğitimde İrade' temasını tartışmak istiyoruz."

Alanında uzman isimlerin katılacağı zirvede "Robot çağında insan olmak", "Eğitimde ana dilin önemi ve evrensellikle ilişkisi", "Bilge öğretmenin izinde" gibi çok sayıda başlıkta panel, sunum ve çalıştaylar yer alıyor.

Zirveye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Recep Şentürk, Kenan Gürsoy, İskender Pala, Ayla Ağabegüm, Mücahit Öztürk ve Özge Hacıfazlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda önemli ismin katılması bekleniyor.

Açıklamada, zirveye katılmak isteyenlerin 20 Şubat'a kadar "egitimdebiradimotesi.com" portalı üzerinden kayıt yapmaları gerektiği belirtildi.

