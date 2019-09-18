Eğitimde bir ilk, milli eğitim müdürü sınıfta ders verdi

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, kentte bir ilki gerçekleştirerek akademik kimliğiyle sınıfa girdi, öğrencilere ders anlattı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildiğinden itibaren eğitimde yeniliklerin meşalesini yakan Doç. Dr. Feysel Taşçıer, bir ilki gerçekleştirerek rast gele bir okula girip öğrencilere akademik kimliğiyle ders anlattı. İl milli eğitim müdüründen ders alan öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemezken, heyecanlı oldukları görüldü. Yıl sonuna kadar 120 civarında okulda ders vermeyi hedefleyen Doç. Dr. Feysel Taşçıer, ilk dersini Sur ilçesinde bulunan Melikahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 11. sınıflara psikoloji dersi işledi.

“Öğretmenlerimizle bu sınıf ortamında bu havayı teneffüs etmemiz lazım”

İl Müdürü sıfatıyla burada olmadığını, aslında akademik unvanıyla liselerde bu dönem boyunca ve gelecek dönem boyunca çeşitli derslere gireceğini belirten Doç. Dr. Feysel Taşçıer, “Çocuklarla dersin ortamını ve bilgesini elimden geldiğince, bilgim yettiğince paylaşmaya çalışacağım. Tabi il müdürü olmam hasebiyle aynı zamanda bu Diyarbakır’a çocuklarımıza daha fazla dokunabilmek için, daha fazla görünebilmek için sahada olmam gerektiğini düşündüm. Çocuklarımıza vereceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimizle bu sınıf ortamında bu havayı teneffüs etmemiz lazım. Bu vesile ile buradayız. Bugün psikoloji dersimizi işliyoruz. Diyarbakır’ın lise çağındaki öğrencilerimizin özellikle ergenlik yaşındaki çocuklarımızın pek çok risk alanları var. Diyarbakır aynı zamanda şiddetle, terörle çeşitli dezavantajlarla anılan bir şehrimiz. Ama biz bunu değil, daha çok olumlu yönleriyle, Diyarbakır’ın pek çok güzelliğiyle yeni nesillerimiz üzerinden çeşitli avantajlara çevirmek ve geliştirmek arzusundayız. Geldiğimiz günden beri hep bunu yapmaya çalışıyoruz ve çocuklarımızla buluşmaları biz hep verimli geleceğe dair planlar, hesaplar ve mesleki gelişim temalarıyla sürekli ayakta diri tutmamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımızın şiddetten, terörden ve diğer pek çok onları sınıf ortamından, okul ortamından uzaklaştıracak eylemlerden uzak tutmamız lazım. Bu şehrimize, Diyarbakır’a verebileceğimiz, bu ülkemize verebileceğimiz en iyi değer olduğuna inanıyorum. Bizim bunu geliştirmemiz lazım” dedi.