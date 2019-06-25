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Eğitimde cansız mankenler kefenlenip, defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

MERSİN Büyükşehir Belediyesi personeline, cenaze nakil ve defin işlemi konusunda uygulamalı eğitim verildi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Büyükşehir Belediyesi personeline, cenaze nakil ve defin işlemi konusunda uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde, cansız mankenler İslami usullere göre kefenlenip, defnedildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında belediye çalışanlarına, yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlarda müdahale ve defin işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile teorik ve pratik eğitimi verildi. Plan dahilinde hazırlanan senaryo gereği; kentte meydana gelen deprem nedeni ile çok sayıda bina çöktü. Enkazdan çıkarılan cenazeleri temsil eden cansız mankenler, merkez Akbelen Mezarlığı'ndaki görevliler tarafından İslami usullere uygun olarak yıkanıp, kefenlendi. Cenazeler, cenaze namazının da kılınmasının ardından kazılan mezarlarda toprağa verildi.

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