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Eğitimde fenalaşan 2 uzman çavuştan 1'i yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 18:23 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, 2 uzman çavuş, eğitim sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda, 2 uzman çavuş, eğitim sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Dursun (24), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uzman Çavuş Volkan Şevik'in ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay, dün öğle saatlerinde, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana geldi. Sakarya 7'nci Komando Tugayı'ndan 7 ay önce Şanlıurfa'ya görevli olarak gelen askerler, eğitime çıktı. Bu sırada uzman çavuşlar Mehmet Dursun ve Volkan Şevik, fenalaşarak, yere yığıldı. Bayılan askerler, revirde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Dursun, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisine devam edilen Şevik'in ise yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Acı haberi alarak, Şanlıurfa'ya gelen Mehmet Dursun'un ailesi, gözyaşlarıyla oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutunu teslim alarak, memleketleri Hatay'ın İskenderun ilçesine götürdü. 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da uzman çavuşun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

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