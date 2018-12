Eğitimde ihracatın lideri Bahçeşehir Üniversitesi oldu

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yer aldı.

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması’na göre Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3'te yer alan kuruluşlara ödülleri verildi. Eğitim alanında ihracatın en büyük ödülü ise üçüncü kez Bahçeşehir Üniversitesi'nin oldu.

ERDOĞAN'DAN İHRACATÇILARA ÖVGÜ

Burada yaptığı konuşmasında Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı listesine giren firmaları tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin tüm kesimleri gibi iş dünyamız da her mücadelemizde yanımızdaydı. Sizlerin her birini yol ve kader arkadaşım olarak görüyorum. Türkiye'mizi hep beraber yücelteceğiz, yükselteceğiz ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine beraber çıkaracağız. Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık etsin. Bu duygularla bir kez daha. Sizlere çalışmalarınızda başarılar" diye konuştu.

HİZMET İHRACATINI 3 KATINA ÇIKARMAK HEDEFLENİYOR

Küresel arenada mal ticaretinde olduğu kadar hizmet ticaretinde de Türkiye'nin adını duyurduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, "Gücümüzü en uzak coğrafyalarda hissettiriyoruz. Dünyanın dört bir köşesine artık sadece ürünlerimizle değil müteahhitlik hizmetlerimiz, yazılımlarımız, dizilerimiz, filmlerimiz ve sağlık hizmetlerimiz ve kültürümüzü ihraç ediyoruz. Gururla söylüyorum ülkemiz hizmet ticaretinde net ihracatçı pozisyonunda. Yıllarca hizmet ihracatı Türkiye ekonomisinin gelişmesine büyük katkılar sundu. 2002 yılına geldiğimizde hizmet ihracatı fazlamız 7.9 milyar dolara ulaştı. Aradan geçen zamanda turizm ve ulaştırma alanındaki büyük başarılarla hizmet ihracatı fazlamız geçen yıl 2002 yılının yaklaşık 3 katına çıkmış, 20 milyar dolara ulaşmıştır. Şimdi hedefimiz bunun da 2-3 katına çıkarmaktır" dedi.

'MÜCADELEYE DEVAM' SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde devam eden dış ticaret hamlesinde hizmet ihracatının çok önemli yer tuttuğuna değinen TİM Başkanı İsmail Gülle şunları söyledi:

Var gücüyle çalışan hizmet ihracatının liderlerini ödüllendirmek için bir araya geldik. Ödül alanlar şunu biliyor ki; dün yoktur, bugün geçicidir, sadece gelecek vardır. Dolayısıyla mücadelemize, liderliğimize yılmadan devam edeceğiz. Bunu ülkemizin bekası için canını ortaya koyanlara borçluyuz. Bizleri yetiştiren anne ve babalara borçluyuz. Gecesini gündüzüne katan işçimizin alın terine borçluyuz. Bıkmadan, yorulmadan bize hizmet veren, desteğini esirgemeyen bakanlarımıza ve ihracata destek veren dostlarımıza borçluyuz. İhracatçı sözünü tutar ve borcunu öder. Bugüne kadar başardıklarımız bundan sonra başaracaklarımızın garantisidir."

Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ise yaptığı konuşmasında hizmet ihracatının ekonomik kalkınmaya büyük katkı verdiğini belirtti.

2023'TE 500 BİN YABANCI ÖĞRENCİ

Eğitim dalında Türkiye’nin ihracat şampiyonu Bahçeşehir Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

Bahçeşehir Üniversitesi her yıl 125 ülkeden bin yabancı öğrenciyi getirip döviz kazandırıyor. Aynı zamanda da kültürel boyut itibariyle daha farklı boyutları da var. Eğer biz 125 ülkeden öğrencilerimiz çağırıp getirebiliyorsak hem eğitim anlamında döviz kazandırıp hem de turizme de destek oluyoruz. Kendi kültürümüzü ve medeniyetimizi gösterme, anlatma şansımız oluyor. Dolayısıyla bu alandaki çalışmalarımız devam edecek. Şu anda Türkiye'de 140 bin civarında yabancı öğrenci var. 2023'te bunun 500 bin öğrenciye çıkması hedeflenmiş durumda. O zaman daha fazla çalışıp, daha fazla gayret sarf etmemiz lazım. Eğitim kalitemizi daha da yükseltmemiz lazım ki daha fazla öğrenci çekebilelim."