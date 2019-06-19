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"Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

"Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi"

İSTANBUL (AA) - İyi örneklerini paylaşmak isteyen eğitimcilerin öğrencilerle beraber hayata geçirdiği, 111 projenin yer aldığı "Eğitimde İyi Örneklerden Özgün Uygulamalara Sergisi" açıldı.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Merkez Kampüsündeki sergi açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, amaçlarının bu eğitim ve öğretim yılında okullarda gerçekleştirilen güzel ve başarılı projelerin kamuoyuyla paylaşılması olduğunu söyledi.

Projelerde görev alan öğretmen, öğrenci ve idarecilerin bir araya gelerek birbirlerinden yararlanmaları ve kendilerini anlatma şansı elde edecekleri bir ortam yaratma arzusuyla yola çıktıklarını dile getiren Yazıcı, proje kapsamında eğitim öğretim yılı içerisinde uygulama sonucunda ortaya çıkan iyi örneklerin, Ar-Ge alt yapısından yoksun eğitim bölgelerindeki okullar ve kurumlarda yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ise sergiye destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu sergi sayesinde güzel ve başarılı proje sahiplerinin birbirleriyle etkileşim içinde olacaklarını, çok daha anlamlı güzel projeler üreteceklerine inandığını ifade etti.

Bulut, öğretmen ve öğrencilerin çok yaratıcı özgün projeler ürettiklerini vurguladı.

- "Askıda İyilik Var" projesi

Küçükçekmece Yunus Emre Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Sümeyra Yolcu, bir yıl boyunca görev yaptığı okulda 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileriyle "Askıda İyilik Var " projesini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bu projenin amacının, öğrenciler arasındaki yardımlaşma ve dayanışma bağını güçlendirmek olduğunu vurgulayan Yolcu, sevgi ve merhamet ile insanın güzelleşeceğine, çevresini de iyilik yaparak güzelleştireceğine inandığını söyledi.

Sergide projeleri yer alan öğrencilerin heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi. Öğrencilerin giydiği yöresel kıyafetler de görsel bir şölen oluşturdu.

Açılışta, öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi ile tiyatro grubu sahne aldı.

- 5 bin 119 proje başvurdu

Proje kapsamında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürülüğü Ar-Ge birimine 5 bin 119 proje başvurusu yapıldı. Birimin incelemesi sonucu 254 proje saha değerlendirilmesine hak kazandı.

Maarif müfettişleri 254 okulu ziyaret ederek buralarda gerçekleştirilen projelerin öğrenci, öğretmen ve veliler üzerindeki etki ve yansımalarını ele alarak, sağladıkları faydaların geri dönüşlerini dikkate alarak değerlendirme yaptı. Puanlama sistemiyle 254 projeden 111'i en yüksek puanı alarak sergilenmeye hak kazandı.

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eğitim İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı Sabahattin Zaim Üniversitesi sergi

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