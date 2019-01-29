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Eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü, anaokulu ve lise düzeyine kadar her branştan öğretmenin katılacağı eğitim haftası düzenledi.

Eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyorlar

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü, anaokulu ve lise düzeyine kadar her branştan öğretmenin katılacağı eğitim haftası düzenledi. 4 gün sürecek eğitimlerle birlikte, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğretmenliğe yeni bir bakış açısı kazandırmak hedefleniyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü, ERA Koleji ile birlikte üniversitenin yeni kampüsü Gelişim Tower’da eğitim haftası düzenledi. 'ERA Koleji Zümre Eğitimleri' adı verilen, 4 gün boyunca sürecek etkinliklere birçok öğretmen ve eğitim danışmanı katıldı. Anaokul ve lise düzeyine kadar her branştan öğretmenlerin katıldığı etkinlikler, İGÜ Gelişim Tower’da, kolejin Çamlıca ve Gaziosmanpaşa kampüsünde gerçekleşiyor.

Eğitimci Mehmet Yaşar’dan 'Mizaç Odaklı Öğretmenlik', Eğitimci Danışman Yazar Polat Doğru’dan 'Hayata Rehber Olmak' başlıklı konferansların, 'Tüm Branşlar için Zümre Çalışmaları', 'Sınıf Zümre Çalışmaları', 'İngilizce Zümre Çalışmaları' ve 'Temel Pedagoji Eğitimi' gibi eğitimlerin verildiği etkinlikle, öğrencilere ve öğretmenlere motivasyon sağlamak, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğretmenliğe yeni bir bakış açısı kazandırmak hedefleniyor.

“ÖĞRENCİ MİZACINA GÖRE YÖNLENDİRİLMELİ”

Çocukların farklılıklarının tanınması ve nedenlerinin bilinmesi gerektiğinden bahseden Eğitim Danışmanı Mehmet Yaşar, “Bunun için de gerekli olan şey mizaçtır. Mizaç tipi tanınırsa öğrenciye müdahale etmek kolaylaşır ve öğrenciyi mizacına göre yönlendirebiliriz. Mizacın nasıl doyurulacağı bilinmelidir aksi takdirde riskler ortaya çıkar. Mizaç odaklı öğretmen stratejiyi iyi bilir ve başarır” ifadelerini kullandı.

“MOTİVASYONUN KAYNAĞI MUTLULUKTUR”

Zamanın, özellikle öğrencilerin hayatı için kararlar verirken çok önemli olduğuna değinen Eğitimci Polat Doğru, “Yanlış verilen kararların öğrenci üzerinde telafisi yok. Öğrencilere çok iyi matematik sorusu çözmesi öğretilirken , ben kimim ve ne yapmalıyım sorusu da verilmeli ve bu ortam sağlanmalı. Sürdürelebilir motivasyonun kaynağı mutluluktur. Kişiler yaptıkları işlere imza atmalı ve yaptıkları iş, seviyelerinin üzerinde olmalı. Bu şekilde yapılan iş anlamlı kılınabilir” dedi.

Eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyorlar

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