Eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyorlar

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü, anaokulu ve lise düzeyine kadar her branştan öğretmenin katılacağı eğitim haftası düzenledi. 4 gün sürecek eğitimlerle birlikte, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğretmenliğe yeni bir bakış açısı kazandırmak hedefleniyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürlüğü, ERA Koleji ile birlikte üniversitenin yeni kampüsü Gelişim Tower’da eğitim haftası düzenledi. 'ERA Koleji Zümre Eğitimleri' adı verilen, 4 gün boyunca sürecek etkinliklere birçok öğretmen ve eğitim danışmanı katıldı. Anaokul ve lise düzeyine kadar her branştan öğretmenlerin katıldığı etkinlikler, İGÜ Gelişim Tower’da, kolejin Çamlıca ve Gaziosmanpaşa kampüsünde gerçekleşiyor.

Eğitimci Mehmet Yaşar’dan 'Mizaç Odaklı Öğretmenlik', Eğitimci Danışman Yazar Polat Doğru’dan 'Hayata Rehber Olmak' başlıklı konferansların, 'Tüm Branşlar için Zümre Çalışmaları', 'Sınıf Zümre Çalışmaları', 'İngilizce Zümre Çalışmaları' ve 'Temel Pedagoji Eğitimi' gibi eğitimlerin verildiği etkinlikle, öğrencilere ve öğretmenlere motivasyon sağlamak, eğitimde kaliteyi artırmak ve öğretmenliğe yeni bir bakış açısı kazandırmak hedefleniyor.