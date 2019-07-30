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"Eğitimde öğretmen açığımız yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı: - "Artık eski sorunlarla ilgilenmiyoruz. Eğitimde öğretmen açığımız yok. Yetki gücünden daha çok etki gücünü kullanan eğitimciler başarıyı yakalayabiliyor"

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, eğitimde öğretmen açığı bulunmadığını kaydetti.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adnan Boyacı, müdürlükte düzenlenen toplantıya katılarak, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Ar-Ge, dijital içerik geliştirme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Boyacı, toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 hedefleri doğrultusunda eğitimde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Eğitim sorunlarının her bölgede ortak özellikler gösterdiğine işaret eden Boyacı, "İzmir'de yapılan çalışmalar gayet başarılı. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Ülkemizde 2023 vizyon çalışmaları çerçevesinde teknolojiyi yakalayan yapılandırıcı eğitimi uygulamaya koymak için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği mesleki gelişim çalışmalarına 650 bin öğretmenin katıldığı bilgisini veren Boyacı, şunları kaydetti:

"Artık eski sorunlarla ilgilenmiyoruz. Eğitimde öğretmen açığımız yok. Yetki gücünden daha çok etki gücünü kullanan eğitimciler başarıyı yakalayabiliyor. Öğretmenlik meslek kanununun hayata geçirilmesi ile öğretmenlerimize gerekli mesleki pozisyonları, kariyer planlamalarının da uygulamaya koyulması hedeflenmektedir. Öğretmenlerimiz kişisel gelişimleri açısından, kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunan eğitimleri tercih ediyorlar. "

Adnan Boyacı, toplantı sonunda, başarılı çalışmaları dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve ekibine teşekkür etti.

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Adnan Boyacı Milli eğitim Bakanlığı öğretmen

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