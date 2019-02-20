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“Eğitimde Onur Ödülü” Fahamettin Akıngüç’ün oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Fark Yaratanlar” ödül töreninde “Eğitimde Onur Ödülü”nün sahibi İstanbul Kültür Üniversitesi Onursal Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç oldu.Liseliler tarafından toplumdaki duruşlarıyla fark oluşturdukları düşünülen 50’den fazla isim, MEF Okulları’nın Ulus Kampüsünde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “Fark Yaratanlar” ödül töreninde “Eğitimde Onur Ödülü”nün sahibi İstanbul Kültür Üniversitesi Onursal Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Fahamettin Akıngüç oldu.
Liseliler tarafından toplumdaki duruşlarıyla fark oluşturdukları düşünülen 50’den fazla isim, MEF Okulları’nın Ulus Kampüsünde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Bilim, edebiyat, sanat, sinema, müzik, medya, spor, eğitim gibi kategorilerde verilen ödüller, öğrenciler tarafından yapılan anketle belirlendi. Yoğun katılımın olduğu törende Müjdat Gezen, Tan Sağtürk, Leman Sam, Uğur Dündar gibi ünlü isimler ödüllerini, öğrencilere teşekkür ederek aldı. Törende, “Eğitimde Onur Ödülü” ise İstanbul Kültür Üniversitesi Onursal Başkanı Fahamettin Akıngüç’e verildi. Ödül alacağı haberini aldığında duyduğu heyecanı dile getiren Fahamettin Akıngüç, “Yaşamımda, yaklaşık 15 yıllık bir mühendislik molasını saymazsam, öğrenci, öğretmen, müdür, yönetici ve hatta veli sıfatıyla neredeyse her anımın eğitimle iç içe, dolu dolu geçtiğini söyleyebilirim. Ancak bugün takdim edilecek ödül için duyduğum heyecanın asıl nedeni, eğitimle iç içe geçen yaşamım karşılığında bana sunulacak plaket değil. O plaketin rengi, şekli, buradaki alkışlar, güzel sözler de iyi, hoş; ancak benim heyecanımın kaynağı farklı. İki nedeni var heyecanımın. Birincisi: MEF ailesinin ödül töreninin isminde kullandığı eylem. ‘Fark Yaratanlar Ödül Töreni’. Yaşamdaki en önemli eylem nedir sorusuna verilecek iki cevabım olur. Biri nefes almak. İkincisi farkında olmak. Üçüncüsü, fark yaratmak için çabalamak derim. Yaşamdaki her girişimin, her eylemin biraz detaylı düşündüğünüzde bir farkındalığın ürünü olduğunu görürsünüz. Dinlediğiniz müziğin, sevdiğiniz kitabın, başlattığınız bir konuşmanın. Her şey farkına varmakla, farkında olmakla başlar. Bu nedenle MEF’in düzenlediği ödül töreninin ismini çok anlamlı buldum” dedi.

“Yaşama sıkı sarılın”
"Ödül törenine davet edilmiş olmanın bir diğer anlamı da 2018’in fark yaratanlarını öğrenciler seçmiş ne mutlu bana" diyerek cümlelerine devam eden Akıngüç, “Gençler tarafından fark edilmek çok anlamlı. Bu nedenle burada bulunmayı çok istedim, bütün öğrencilere teşekkür ederim” dedi. Öğrencilere bir de mesaj veren Akıngüç, “Dilerim bugün farkındalığınız size yaşam boyu rehber olsun. İlerde sizler de bugün benim yaşadığım coşkuyu yaşayın. Yaşama sıkı sarılın ve çok sıkı çalışın” şeklinde konuştu.

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