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Eğitimde rahatsızlanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:06 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de dün eğitim sırasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen askerin tüm müdahaleye rağmen şehit olduğunu açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de dün eğitim sırasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen askerin tüm müdahaleye rağmen şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Balıkesir'de 10 Ekim 2019 tarihinde eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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