Eğitimde Türkçe içerikli sanal gerçeklik teknolojisi dönemi başlıyor

SELMA KASAP - Türkiye, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde açılan EBULIZ VR-AR Mükemmeliyet Merkezi'nde geliştirilen artırılmış gerçeklik yazılımlarıyla milli müfredata uygun yazılım geliştiren ve kendi dilinde eğitim içerikleri hazırlayan dünyada 5. ülke konumuna yükselecek. TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı Başdanışmanı ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teyfik Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açılışını yaptığı EBULIZ VR-AR (Sanal ve Artırılmış Gerçeklik) Mükemmeliyet Merkezi'ne ilişkin bilgi verdi. EBULIZ adının Ismail Ebul-Iz Bin Razzaz El-Cezeri'den geldiğini ifade eden Demir, merkezin TOBB ETÜ, Exploristan, Southeastern Institute of Manufacturing Technologies (SIMT) ortaklığında açıldığını ifade etti. Amerikan araştırma, danışmanlık ve bilgi teknolojisi şirketi Gartner's Hype Cycle'da 2018 yılı başında ticarileşmesi en yüksek seviyede beklenen teknolojiler arasında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin gösterildiğini aktaran Demir, ABD'deki Silikon Vadisi'nde bulunan tüm sanal gerçeklik şirketlerinin arka planında SIMT'in bulunduğunu söyledi. Demir, bu nedenle 2 yıl süren görüşmeler neticesinde SIMT ile Türkiye'de ortak içerik geliştirilmesine yönelik anlaşma yapıldığını bildirdi.

- K12 okullar için yazılımlar geliştirilecek Teyfik Demir, merkezde sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik üzerine K12 eğitim yazılımları geliştirilerek eğitimin daha nitelikli, pratik ve etkileyici hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Merkezde geliştirilecek içerik ve yazılımların Zspace, Oculus, Google Glass, Class VR, HTC VR gibi tüm donanımlarla çalışabileceğini belirten Demir, şu bilgileri verdi: "Merkez, ilk olarak K12 okullar için yazılımlar geliştirecek. İlk defa Türk milli eğitim müfredatına uygun Türkçe hazırlanmış yazılımlar çıkacak. Böylece Türkiye, kendi milli müfredatına uygun yazılım geliştiren ve kendi dilinde eğitim için içerik hazırlayan dünyada 5. ülke konumunda olacak. Yapılan incelemelerde en yaygın kullanılabilecek donanım Zspace olduğu için Zspace ile özel bir anlaşma yapılarak içerikler ortaklaşa geliştirilmeye başlandı. Merkezimizin hedefi, ülkemizdeki tüm öğrenciler için erişilebilir donanım ve içerik geliştirmek." Projenin birinci aşamasında mühendislerin SIMT tarafından eğitileceğini ve devam eden bir yılda uzaktan eğitimi sürdüreceklerini anlatan Demir, bu aşamanın sonunda tamamı Türk mühendislerden oluşan 10 kişilik bir ekibin içerik geliştirme konusunda yetkin hale geleceğini aktardı.