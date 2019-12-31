"Eğitimde Türkiye atakta"

İSTANBUL, (DHA)- Kanada Okulları Program Koordinatörü Victoria Petrogiani, PISA sonuçlarına göre Amerika’da eğitimde yapılan reformların yeterli başarıyı getirmediğini ifade edip, “Amerikan eğitimi, sistemi gözetiyor. Türkiye de PISA’da elde edilen sonuçlara göre eğitimde atağa kalkmış durumda. Ancak daha kat edecek yolumuz var” dedi.

Her 3 yılda bir düzenlenen ve öğrencilerin okuduğunu anlama, fen bilgisi ve matematik alanındaki becerilerini ölçme amacı taşıyan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinin sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Kanada Okulları’nın açıklamasındaki sonuçlara göre Türkiye 2015 verilerine göre hem sıralama hem de puan olarak daha iyiye giderken, OECD ortalamasına yaklaştı. Ülkeler arasında Çin’in başı çektiği listede, Kanada da listenin ilk sıralarındaki yerini korudu.

Kanada’nın eğitim sistemini Türkiye’de uygulayan Kanada Okulları’nın Türkiye Direktörü Ayşen Karşıt, “Türkiye’nin PISA’da gelişim göstermesi eğitim açısından umut verici. PISA’da üst sıralarda yer alan ülkelerin eğitim programlarını Türkiye’de az sayıda okul uyguluyor. Bu noktada biz de Kanada eğitim sistemi ile bu gelişmeye önemli katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Başarılı olan bu sistemler ezbere dayalı olmayan tamamen öğrencinin yeteneklerine dayalı sistemler. Türkiye’deki tüm okullarda bu gibi sistemlerin yaygınlaştırılması lazım. Ancak o zaman listenin üst sıralarına çıkabiliriz” dedi.