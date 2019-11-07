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“Eğitimden Bir Kare” fotoğraf yarışması başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:36 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Eğitimden Bir Kare” adlı fotoğraf yarışması başlıyor.Eğitim-Bir-Sen tarafından eğitim olgusunu sanatın etkileyici ve zengin diliyle ifade etmek, sanatçılarla sendikayı tanıştırmak, üyelerle sanat alanında da buluşmak, gençlere fırsat oluşturmak, eğitim süreçlerinin arkasındaki emeği, fedakârlığı, ustalığı en güzel karelerle görünür kılmak, objektifleri eğitime odaklamak için düzenlenen “3.

“Eğitimden Bir Kare” fotoğraf yarışması başlıyor

Eğitim-Bir-Sen tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Eğitimden Bir Kare” adlı fotoğraf yarışması başlıyor.
Eğitim-Bir-Sen tarafından eğitim olgusunu sanatın etkileyici ve zengin diliyle ifade etmek, sanatçılarla sendikayı tanıştırmak, üyelerle sanat alanında da buluşmak, gençlere fırsat oluşturmak, eğitim süreçlerinin arkasındaki emeği, fedakârlığı, ustalığı en güzel karelerle görünür kılmak, objektifleri eğitime odaklamak için düzenlenen “3. Eğitimden Bir Kare” adlı fotoğraf yarışması başlıyor. Seçici kurulunda Fotoğraf Sanatçısı ve Belgesel Yapımcısı Coşkun Aral, Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğraf Sanatçısı Tansu Gürpınar, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Tekin Ertuğ ve Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük’ün yer alacağı yarışmada birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ve Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için bin 500 lira ödül verilirken, sergileme hakkı kazanan eserler için 250 lira ödül verilecek. Ödüle ve sergiye layık görülen eserler ‘Eğitimden Bir Kare 2020 Fotoğraf Albümü’ adıyla yayımlanacak. Son katılım tarihi 1 Nisan 2020 olan yarışmada dereceye giren fotoğrafların sahipleri, ödüllerini tarihi daha sonra açıklanacak programda alacak.
Yarışmaya katılmak isteyenler, yarışmanın detaylarına www.egitimdenbirkare.org sitesinden ulaşabilecek.

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