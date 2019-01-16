Eğitime ara veren gençler için proje

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığı bünyesinde İstanbul Çocukları Vakfı desteğiyle yürütülen "Eğitime Ara Veren Gençlerimizin Eğitime Devamı ve İşe Yerleştirme Projesi" kapsamında Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

Malta Köşkünde düzenlenen etkinlikte, geçen yıl başlatılan projeye yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, konuya ilişkin yaptığı sunumda, projeyle eğitimlerine ara veren lise çağındaki bireylerin öğrenimlerine devam etmelerini ve işe yerleştirilmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin mesleki eğitim merkezine haftanın bir günü gelerek eğitim aldıklarını ve farklı meslek dallarında istihdam edildiklerini aktaran Kubilay, bu sayede öğrencilerin hem geleceğe hazırlandığını hem de kendi ve aile bütçelerine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Kubilay, özellikle mesleki eğitime vurgu yaptıklarına dikkati çekerek, "Proje çerçevesinde merkezimizdeki atölyeleri daha da güçlendiriyoruz. Amacımız iyi eğitim alarak liseyi tamamlamış gençler yetiştirmek ve sosyalleşmelerini sağlamak. Bu geziler vasıtasıyla kadim medeniyet şehri İstanbulumuzu da daha iyi tanıma imkanı elde ediyoruz." diye konuştu.