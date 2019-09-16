"Eğitime ayrılan pay 114 milyar liraya yükseldi"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Genel bütçeden eğitime ayrılan 7,5 milyar lira olan pay, 17 yıl sonra bugün 114 milyar liraya yükselmiştir." dedi.

Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hayırsever Yusuf Şenel tarafından yaptırılan 32 derslikli okulun açılış töreninde, öğrencilere vatana, millete ve devlete bağlılık anlayışı ile eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

Devletin eğitim öğretim alanında birçok eser yaptığını belirten Şentop, "Son 17 yılda başta milli eğitim olmak üzere muazzam bir artış var. Genel bütçeden eğitime ayrılan 7,5 milyar lira olan pay, 17 yıl sonra bugün 114 milyar liraya yükselmiştir." diye konuştu.

Ülkeye 17 yılda 309 bin yeni dersliğin kazandırıldığını anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Öğretmen sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleştirildi. 602 bin yeni öğretmen eğitim ordumuza dahil oldu. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımıza baktığımızda, orta öğretimde 21, mesleki eğitimde ise 19 öğrenci düşmekte. Türkiye genelinde yaklaşık 18,5 milyon ilk ve orta tahsilde öğrenci var. Bir milyonun üzerinde de öğretmenimiz var. Hayırseverlerimiz de bu eğitime destek veriyor."