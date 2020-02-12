Eğitime kar engeli! 13 Şubat 2020'de okulların tatil olduğu iller

Kar yağışı nedeniyle tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle öğrenciler perşembe günü için ‘okullar tatil mi?’ sorusunu aratmaya başladı. İşte 13 Şubat 2020 tarihinde eğitme ara verilen iller... ARTVİN'DE OKULLARA İKİ GÜN KAR TATİLİ Artvin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi. Valilik ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde izinli sayılacağını açıkladı. DİYARBAKIR KULP'TA OKULLARA KAR TATİLİ Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı birçok köy yolunun ulaşıma kapanması sebebiyle okullar bir gün tatil edildi. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini artırdı. İlçe Hıfzısaha Kurulu eğitim öğretimde sıkıntılar yaşandığından dolayı ilçe merkezinde ve köylerdeki tüm okulların 13 Şubat günü tatil edilmesine karar verdi.

BAYBURT, GÜMÜŞHANE VE RİZE'DE OKULLARA KAR TATİLİ Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Rize'de ise merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yarın izinli sayılacakları açıklandı. Rize Valiliği, Çamlıhemşin ve Pazar ilçe genelinde ise yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. MUŞ Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle: "Muş’ta aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü İl genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

AĞRI Ağrı’da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebi ile merkez ve bağlı köylerde okullar yarın 1 gün süre ile tatil edildi. Ağrı Valiliğinde yapılan açıklamada, ”Olumsuz hava şartlarından dolayı 13.02.2020 Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline 1 (bir) gün süre ile idari izin verilmiştir” ifadelerine yer verildi. BİNGÖL'ÜN KARLIOVA VE KİGI İLÇELERİNDE OKULLARA KAR TATİLİ Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği bildirildi. Bingöl’ün Karlıova ve Kigı ilçelerinde bugün kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı. Bunun üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü her iki ilçede de tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. ADİLCEVAZ'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. VAN Van merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Kamuda görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı günlerde idari izinli sayıldı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Van genelinde okulların Perşembe ve Cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde 2 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de 2 gün süreyle ideri izinli sayılacaktır." BİTLİS AHLAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ Bitlis’in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle okullar 13 Şubat Perşembe günü de (yarın) tatil edildi.