Eğitime kar engeli! 14 Şubat 2020'de okulların tatil olduğu iller

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, saat 23.15 itibarıyla, kar yağışının yoğun olduğu Şanlıurfa, Hatay, Bayburt, Muş, Gümüşhane, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Sivas, Erzincan, Kars, Nevşehir, Gaziantep, Tunceli, Artvin ve Van genelinde okullar cuma günü tatil edildi.

EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER

Kayseri'nin Bünyan, Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullar bugün tatil edildi.

Ağrı il merkezi ile merkez ilçedeki köyler ile Giresun'un Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verildi.

Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde, Rize'nin Güneysu, Çamlıhemşin, Hemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinde, Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Derik, Midyat, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü eğitime ara verildi.

Öte yandan, Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde de bugün eğitim yapılmayacak.

(AA)

