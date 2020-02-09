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Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 17:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Trabzon ve Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Öte yandan Van, Bitlis, Ordu, Giresun, Zonguldak, Karabük, Artvin,Şırnak, Düzce ve ilçelerinde de, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle gece yaşanacak don olayı sonrası yarın okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Kar yağışının yoğun olduğu bazı illerde 10 Şubat Pazartesi (yarın) okullar tatil mi sorusu gündemde. Yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde etkisini hissettiren soğuk hava yoğun yağış nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil edildiği bilgisi, valilikler aracılığıyla paylaşıldı. Peki, yarın okullar tatil mi olacak? İşte, İstanbul ve Ankara'nın merak edilen illerde ön sıralarda yer aldığı yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı.

Eğitime kar engeli! Haberler peş peşe geldi

TRABZON'DA 2 GÜN OKULLAR TATİL

TRABZON'DA 2 GÜN OKULLAR TATİL
Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE'DE OKULLAR 2 GÜN TATİL

RİZE'DE OKULLAR 2 GÜN TATİL
Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

VAN

VAN
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir” denildi.

KARABÜK

KARABÜK
Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın (10 Şubat Pazartesi) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

BİTLİS

BİTLİS
Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada; "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 10 Şubat Pazartesi günü; ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca; engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

ORDU

ORDU
Ordu Valiliği de, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

GİRESUN

GİRESUN
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.

ZONGULDAK

ZONGULDAK
Zonguldak'ta Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullar, Zonguldak merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitim veren okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın bir gün süreyle tatil edildi.

ARTVİN

ARTVİN
Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde (ilçeler dahil) 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ŞIRNAK

ŞIRNAK
Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime ara verildiğini açıkladı. Yazılı açıklamada şöyle denildi: "Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve meteorolojik verilere göre devamında oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat 2020 günü Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

DÜZCE

DÜZCE
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Düzce il genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi. Vali Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin tatil boyunca, karın tadını çıkarmalarını, hastalanmamaya dikkat etmelerini, kitap okumalarını, ders tekrarı ve ödevlerini ihmal etmemelerini ve sokak hayvanları için duyarlı olmalarını temenni ediyorum" dedi.
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