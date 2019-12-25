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  4. Eğitime kar engeli! Kahramanmaraş ve Adana'da bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

Eğitime kar engeli! Kahramanmaraş ve Adana'da bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 20:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle Andırın, Göksun ve Dulkadiroğlu ilçelerinin bazı kırsal kesimlerindeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Adana Valiliği, salı ve çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde bazı okulların yarın bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Eğitime kar engeli! Kahramanmaraş ve Adana'da bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaması için merkez Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsü İmamhatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulisi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini bildirildi. Adı geçen okulların dışındaki diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretimin devam edeceği belirtildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Göksun ilçe genelinde, Andırın ilçesinin Geben mahallesindeki Altınyayla ve Akifiye ortaokullarında, Dulkadiroğlu ilçesinin Baydemirli İlkokulu, Baydemirli Ortaokulu, Karamanlı İlkokulu, Karamanlı Sarılar İlkokulu, Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu, Baydemirli Serinyol İlkokulu, Çatmayayla Yusuf kökünüz İlkokulu, Çatmayayla Ümmetler İlkokulu, Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu, Boyalı İlkokulu, Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemalli Ortaokulu, Başdervişli İlkokulu, Başdervişli Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu ve Beşenli Ortaokulu’nda eğitim öğrenime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

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