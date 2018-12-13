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Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 20:32 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapanırken, köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir gün eğitime ara verildi.

Ahlat’ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren ekili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köyden 23’ünün yolu ulaşıma kapandı. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 23 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kapalı köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Ahlat Belediyesi ise, ilçe merkezindeki cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları başlatırken, Karayolları ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

bitlis

Kar yağışı nedeniyle Ahlat Kaymakamlığınca; Ovakışla beldesi, köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir gün eğitime ara verildi.

Ahlatlı vatandaşlar ve çiftçiler ise, uzun zamandır kar yağışını beklediklerini söyledi. Vatandaşlar, karın yağmasının çiftçiler için büyük bir bereket olduğunu ifade ettiler.

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