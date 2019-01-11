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Eğitime sel engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:36 | Son Güncelleme

İzmir'in Tire ilçesindeki Belevi yolunun sel sonucu kapanması nedeniyle ilçedeki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi - Yol, çalışmalar sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de bir okulun bodrum katını su bastı

İZMİR / MANİSA (AA) - İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve sel nedeniyle Tire ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle Tire ilçesine bağlı Akyurt, Çayırlı, Büyükkale, Alaylı, Küçükkale, Halkapınar, Üzümler ve Kurşak mahallelerinde su baskınları oluştu, ilçeyi Selçuk'a bağlayan Belevi yolu sular altında kaldı.

Alaylı Mahallesi Aytaşı mevkisinde mahsur kalan araçlar jandarma ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Çalışma sonucu yol, kontrollü olarak trafiğe açılırken ilçede yolun kullanılmaması için vatandaşlara uyarı yapıldı.

- "Ciddi anlamda bir doğal afet"

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuvvetli sağanak nedeniyle 6 mahallede su baskını görüldüğünü, trafiğe kapanan Belevi yolunun kontrollü olarak açıldığını ifade etti.

Tanrıseven, "İlçede bir kriz masası oluşturduk. Tire Belediyesi, Karayolları, İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanları seferber ediyor. Ciddi anlamda bir doğal afet yaşıyoruz. Öğrenci servislerinin okullara ulaşamadığı bilgisini aldık. O bölgede bulunan 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Hasar tespit çalışmaları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Bölgede çok şükür can kaybı yok" ifadelerini kullandı.

Alaylı Mahalle Muhtarı Osman Kaynaş ise Belevi yolu üzerindeki menfezlerin tıkanması nedeniyle tepeden inen suların sele neden olduğunu savunarak, "Seli görünce köyden çıkanları geri çevirdik. Sel, ekili arazilere de büyük zarar verdi. Hasar tespiti için suların çekilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Ali Kaya, yaşanan selin son olmasını umduklarını, bölgede suyun tahliyesi için altyapı yatırımı yapılması gerektiğini ifade etti.

Bergama ilçesinden geçen Bakırçay, İslamsaray Mahallesi mevkisinde taştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler nehir kenarında temizlik çalışması başlattı.

- Turgutlu'da okulun bodrum katını su bastı

Şiddetli sağanağın etkili olduğu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de su baskını ve taşkınlar yaşandı.

Turgutlu Cumhuriyet İlkokulunun bodrum katını su basması üzerine itfaiye ekipleri, tahliye çalışması yaptı.

İlçeden geçen İzmir - Ankara E-96 Karayolu da bazı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle tek şeride düşürüldü.

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