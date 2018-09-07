KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ''Eğitime yüzde 100 Destek" kampanyası kapsamında hayırsever İrfan Çepni tarafından yaptırılacak 45 derslikli 2 okulun protokolü imzalandı.

Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Hüseyin Aksoy, ihtiyaç duyulan iki ayrı noktada okulların yapımı konusunda ön görüşmelerin tamamlandığını söyledi.

Okullarla ilgili çalışmaları belli bir aşamaya getireceklerini ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Sayın İrfan Çepni'ye ve bütün hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Eğitime yapılan katkı her şeyin üstünde, ötesinde önemli ve anlamlıdır. Bu anlamda eğitime yapılan katkıları önemsiyoruz ve katkı yapan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın daha iyi şartlarda yetişmesi adına eğitime yapılan katkılar büyük önem taşımaktadır. Bu yönüyle bugünkü protokolümüz de eğitime yapılan katkı konusunda bize önemli bir aşama sağlamış olacaktır."

Hayırsever Çepni de kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Aksoy ve Çepni, 45 derslikli 2 okulun yapım protokolünü imzaladı.

İki okul binasında toplam 45 derslik, çok amaçlı salon, kütüphane, kantin, laboratuvar ve konferans salonu bulunacak.

