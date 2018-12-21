KOCAELİ (AA) - Polisan Holding tarafından "Eğitime Yüzde Yüz Destek" Projesi kapsamında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaptırılan eğitim, kültür ve spor salonu kompleksi hizmete açıldı.

Proje kapsamında yaptırılan Polisan Spor, Eğitim ve Kültür Salonunun açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Polisan Holdinge teşekkür etti.

Geleceğin emanet edileceği gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin herkesin arzusu olduğunu belirten Aksoy, "Bu tesisin daha doğru bir şekilde kullanımı sağlamak adına Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Spor Müdürlüğümüz arasında bir protokol yapıldı. Bu salonun diğer salonlara göre farklı özellikleri var. Sadece bir spor salonu değil birçok etkinliğin yapılacağı bir kültür merkezi." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Necmettin Bitlis'e Allah gani gani rahmet eylesin. Ben de kendisini sever ve tanırdım. Gençler siz de böyle güzel eserler veren güzel insanları tanıyın. Spor sağlıklı yaşamamıza vesile olur ve kötüye gidişimize engel olur. Gençleri yetiştirmek istiyorsak spora yönlendirmeliyiz. Spor vasıtasıyla çok gencimizi hayata güzel hazırlıyoruz." dedi.