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Eğitime Yüzde Yüz Destek Projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:36 | Son Güncelleme

Polisan Holding tarafından Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaptırılan eğitim, kültür ve spor salonu açıldı

KOCAELİ (AA) - Polisan Holding tarafından "Eğitime Yüzde Yüz Destek" Projesi kapsamında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaptırılan eğitim, kültür ve spor salonu kompleksi hizmete açıldı.

Proje kapsamında yaptırılan Polisan Spor, Eğitim ve Kültür Salonunun açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Polisan Holdinge teşekkür etti.

Geleceğin emanet edileceği gençlerin en iyi şekilde yetişmesinin herkesin arzusu olduğunu belirten Aksoy, "Bu tesisin daha doğru bir şekilde kullanımı sağlamak adına Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Spor Müdürlüğümüz arasında bir protokol yapıldı. Bu salonun diğer salonlara göre farklı özellikleri var. Sadece bir spor salonu değil birçok etkinliğin yapılacağı bir kültür merkezi." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Necmettin Bitlis'e Allah gani gani rahmet eylesin. Ben de kendisini sever ve tanırdım. Gençler siz de böyle güzel eserler veren güzel insanları tanıyın. Spor sağlıklı yaşamamıza vesile olur ve kötüye gidişimize engel olur. Gençleri yetiştirmek istiyorsak spora yönlendirmeliyiz. Spor vasıtasıyla çok gencimizi hayata güzel hazırlıyoruz." dedi.

Polisan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis de sosyal sorumluluk projelerine verdikleri öneme değinerek, şunları kaydetti:

"İnsanımızın hayat kalitesini yükseltecek çocuklarımızın ve dolayısıyla ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak faaliyetleri sürdüreceğiz. Gençlerimizin güçlü, çevik ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan sportif faaliyetlerin toplumun her kesimine yaygınlaşmasını sağlayacak projelere Polisan Holding olarak destek veriyoruz."

Maliyeti 4 milyon dolar olduğu belirtilen salonun açılışına, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, GTO Başkanı Nail Çiler ve öğrenciler katıldı.

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