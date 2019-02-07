"Eğitimi sadece sınıflarda, okullarda yapılan bir iş olarak görmüyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimi sadece sınıflarda, okullarda yapılan bir iş olarak görmediklerini belirterek, "Eğitimin iktisadi hayatla bütünleşmesi, eğitimin, ekonominin gereksinimlerine duyarlı olması ve aynı zamanda da demokrasimizin gelişmesine katkı sağlaması bizim için son derece kaçınılmaz bir gerekliliktir." dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bursa'nın eğitim ve öğretim kalitesi konusunda istişare etmek ve geleceğe dair birtakım perspektifler çizmek için bu kente geldiklerini belirtti.

Bursa'nın eğitim anlamında özel illerden olduğunu vurgulayan Selçuk, "Çeşitli sanayi ve ticaret odası temsilcileriyle bir araya gelmek, onlarla çok sayıda protokoller hazırlamak ve mesleki teknik eğitimin kalkınması için artık sanayiyle, ticaretle, hizmet sektörüyle el ele, kol kola iş birliği içerisinde olmak için buradayız. AK Parti döneminde eğitimle ilgili yapılan birçok hizmet bugün bizim yapacağımız yeni hizmetlerin ve çalışmaların altyapısı olması bakımından çok değerlidir çünkü birçok nicel husustaki kaydettiğimiz gelişmeler, bugün niteliği ve kaliteyi önceleyen bir bakış açısıyla daha yeni, yüksek, nitelikli bir hizmete de alt yapı oluşturuyor, vesile oluyor. Bu anlamda da geçmişte de emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz." diye konuştu.