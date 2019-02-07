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"Eğitimi sadece sınıflarda, okullarda yapılan bir iş olarak görmüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 16:47 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Eğitimin iktisadi hayatla bütünleşmesi, eğitimin, ekonominin gereksinimlerine duyarlı olması ve aynı zamanda da demokrasimizin gelişmesine katkı sağlaması bizim için son derece kaçınılmaz bir gerekliliktir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimi sadece sınıflarda, okullarda yapılan bir iş olarak görmediklerini belirterek, "Eğitimin iktisadi hayatla bütünleşmesi, eğitimin, ekonominin gereksinimlerine duyarlı olması ve aynı zamanda da demokrasimizin gelişmesine katkı sağlaması bizim için son derece kaçınılmaz bir gerekliliktir." dedi.

Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bursa'nın eğitim ve öğretim kalitesi konusunda istişare etmek ve geleceğe dair birtakım perspektifler çizmek için bu kente geldiklerini belirtti.

Bursa'nın eğitim anlamında özel illerden olduğunu vurgulayan Selçuk, "Çeşitli sanayi ve ticaret odası temsilcileriyle bir araya gelmek, onlarla çok sayıda protokoller hazırlamak ve mesleki teknik eğitimin kalkınması için artık sanayiyle, ticaretle, hizmet sektörüyle el ele, kol kola iş birliği içerisinde olmak için buradayız. AK Parti döneminde eğitimle ilgili yapılan birçok hizmet bugün bizim yapacağımız yeni hizmetlerin ve çalışmaların altyapısı olması bakımından çok değerlidir çünkü birçok nicel husustaki kaydettiğimiz gelişmeler, bugün niteliği ve kaliteyi önceleyen bir bakış açısıyla daha yeni, yüksek, nitelikli bir hizmete de alt yapı oluşturuyor, vesile oluyor. Bu anlamda da geçmişte de emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliriz." diye konuştu.

- "Yeni başarılara imza atmak durumundayız"

Selçuk, uluslararası standartlarda hangi aşamada olunduğu ve ne tür tedbirler alınabileceği konusunda da iş birliği yapacaklarını anlattı.

Bursa'da eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Selçuk, "Buradaki hizmetlerinizle sizler bizim çocuklarımızın hatta doğmamış çocuklarımızın geleceği için katkı sağlıyorsunuz. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim dünyamızın gelişen bilimsel ve teknolojik unsurlara göre yeniden düşünmek ve zamanın ruhuna uygun olarak yeni projelere imza atma mesuliyetimiz var. Bunun son derece farkındayız." değerlendirmesini yaptı.

Selçuk, ekip arkadaşlarıyla Türkiye'nin dünyada rekabet edebilecek bir konumda bulunabilmesi için eğitimde muhakkak yeni başarılara imza atmak durumunda olduklarını vurguladı.

Türk ekonomisi ve bürokrasisinin yükselmesi, yücelmesi için eğitimde yeni başarılar gerektiğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Eğitimin iktisadi hayatla bütünleşmesi, eğitimin, ekonominin gereksinimlerine duyarlı olması ve aynı zamanda da demokrasimizin gelişmesine katkı sağlaması bizim için son derece kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu anlamda eğitimi sadece sınıflarda, okullarda yapılan bir iş olarak görmüyoruz. Bunun Türk ekonomisi ve demokrasisine de katkısını hep beraber eş zamanlı, eş güdümlü olarak değerlendiriyoruz."

Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bakan Ziya Selçuk'a ipek dokuma Türk bayrağı hediye etti.

Ziyarette, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve partililer hazır bulundu.

"Eğitimi sadece sınıflarda, okullarda yapılan bir iş olarak görmüyoruz"

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Eğitimin iktisadi hayatla bütünleşmesi, eğitimin, ekonominin gereksinimlerine duyarlı olması ve aynı zamanda da demokrasimizin gelişmesine katkı sağlaması bizim için son derece kaçınılmaz bir gerekliliktir"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'da
Anahtar Kelimeler:
Bursa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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