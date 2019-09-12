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Eğitimi sınıf dışına taşıyacak protokol imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

  MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 'eğitimde iş birliği' protokolü imzalandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 'eğitimde iş birliği' protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, protokol ile müzelerin yanı sıra kütüphanelerin de eğitim ortamı olarak daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçladıkları belirterek, "Eğitim ve öğretimi sınıfın biraz dışına taşımak istiyoruz" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında hazırlanan, 'eğitimde iş birliği' protokolü, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile her iki bakanlığın görevlileri katıldı.

'MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇOK UYUMLU ÇALIŞIYORUZ'

Törende konuşan Bakan Ersoy, bu güne kadar her iki bakanlığın geliştirdiği projelerde etkili ve hızlı sonuçlar aldıklarını bildirerek, "Önemli olan yeni ve çağdaş eğitim sistemleri ile öğretmenlerin daha iyi yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığının ön gördüğü projede bakanlık olarak elimizden gelen desteği vermemiz. Biz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sinema Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak başlattığı, 'Sinema Seyretmeyen Kalmasın' projesi de var. Bu bağlamda şu ana kadar 2 milyona yakın öğrenci sinema ile tanıştırıldı ve bu sene bu projeye de devam edeceğiz" dedi.

'EĞİTİMİ SINIFIN BİRAZ DIŞINA TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Bakan Selçuk ise, imzalanacak protokolle müzelerin yanı sıra kütüphanelerin de eğitim ortamı olarak daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçladıkları kaydetti. Bakan Selçuk, "Kütüphanelerimizde eğitimde; drama, masal anlatımı, okuma kültürü gibi faaliyetlerin yürütülebilmesi için ciddi bir ortam var ve bu ortamı değerlendirmek istiyoruz. Eğitim ve öğretimi sınıfın biraz dışına taşımak istiyoruz. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin okul dışında da yeni bir takım çalışmalara başlayarak farklı bir nefes almasını önemsiyoruz. Bu protokol kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının dijital yayın arşivinin öğretmenlerimizin istifadesine sunulmasını çok önemsiyoruz. Çünkü veriye ulaşım ve erişim konusunda mümkün olduğu kadar açılım yapmak durumundayız. Bütün öğretmen ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak konusunda adımları önemli buluyoruz" diye konuştu.

NİTELİKLİ ORTAM OLUŞTURULMASI HEDEFLENDİ

Konuşmaların ardından 'eğitimde iş birliği' protokolü Bakan Selçuk ile Bakan Ersoy arasında imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin, sanat ve kültür etkinlikleri ile sosyal becerilerinin artırılması, Türkçe'nin kullanımı ve diksiyon, tiyatronun eğitimdeki yeri ve önemi, sanat ve kültür etkinlikleri kapsamında kullanımının amaçlandığı bu protokolde; Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okul öncesi, ilkokul (resmi ve özel) ve ortaokullarda, okul öncesi, ilkokul öğrencilerine okuma kültürünün geliştirilmesi ve kütüphaneleri etkin olarak kullanabilme becerilerinin kazandırılması için nitelikli ortam oluşturulması hedeflendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bakanların konuşması
Haber: Kaan ULU- Kamera: İrfan ÖZŞEKER

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