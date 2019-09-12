Eğitimi sınıf dışına taşıyacak protokol imzalandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 'eğitimde iş birliği' protokolü imzalandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, protokol ile müzelerin yanı sıra kütüphanelerin de eğitim ortamı olarak daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçladıkları belirterek, "Eğitim ve öğretimi sınıfın biraz dışına taşımak istiyoruz" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında hazırlanan, 'eğitimde iş birliği' protokolü, Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile her iki bakanlığın görevlileri katıldı.

'MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ÇOK UYUMLU ÇALIŞIYORUZ'

Törende konuşan Bakan Ersoy, bu güne kadar her iki bakanlığın geliştirdiği projelerde etkili ve hızlı sonuçlar aldıklarını bildirerek, "Önemli olan yeni ve çağdaş eğitim sistemleri ile öğretmenlerin daha iyi yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığının ön gördüğü projede bakanlık olarak elimizden gelen desteği vermemiz. Biz her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Sinema Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak başlattığı, 'Sinema Seyretmeyen Kalmasın' projesi de var. Bu bağlamda şu ana kadar 2 milyona yakın öğrenci sinema ile tanıştırıldı ve bu sene bu projeye de devam edeceğiz" dedi.