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"Eğitimin başarısı sağlıklı uykuya bağlı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan: "Geç yatıp erken kalkma ile kısalan uyku süresi çocuklarda okul başarısızlığına sebep olmaktadır. Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında büyüme hormonu salgısının arttığı akşam saatlerinde sağlıklı büyüme için güzel bir uyku şarttır"

ESKİŞEHİR (AA) - Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, tatilde geç uyanan çocukların okul döneminde güne erken başlayabilmesi için uyku ve uyanıklık dönemlerinin düzenlenmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü geç yatıp erken kalkma ile kısalan uyku süresi çocuklarda okul başarısızlığına sebep olmaktadır." ifadesini kullandı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği uzman doktorlarından Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, bireylerin fiziksel ve zihinsel dinlenmesini sağlayan uyku düzeninin tatil dönemlerinde değişime uğradığını anımsattı.

Uykunun, okul başarısını etkilediğine işaret eden Fidan, şöyle devam etti:

"Okulların açılmasıyla tatlı ve zorlu bir telaş maratonuna başlayacak öğrenci ve aileleri, pek çok sorunla uğraşmak zorunda kalacaklar. Çocuklarda tatilde geç kalkma mümkünken, okul döneminde erken kalkılması gerekeceği için tatil bitmeden uyku ve uyanıklık dönemlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü geç yatıp erken kalkma ile kısalan uyku süresi çocuklarda okul başarısızlığına sebep olmaktadır. Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında büyüme hormonu salgısının arttığı akşam saatlerinde sağlıklı büyüme için güzel bir uyku şarttır."

Fidan, anaokuluna giden 3-5 yaş grubunda çocukların uyku ihtiyacının 11-12, ilkokul öğrencilerinde 10-11, ortaokul öğrencilerinde 9-10, liselilerde 8-9 ve üniversite öğrencilerinde 7-8 saat olduğunu aktararak, bu sürelerin altında uyunduğunda uyku yoksunluğunun olumsuz etkileri yaşandığını vurguladı.

- "Yatma ve kalkma saatinden ödün vermemek gerekir"

Fidan, anaokuluna gidenlerin saat 21.00, ilkokul öğrencilerinin 22.00, ortaokul ve liseye giden öğrencilerin 23.00'te yatmaları, sabah da 07.00 gibi uyanmalarının uygun olacağına dikkati çekti. Fidan, şunları belirtti:

"Öğrencilerin sanal oyun merakı, geceleri sosyal medya-internet kullanımı, kısacası teknoloji, günümüzde uyku yoksunluğunun temel faktörüdür. özellikle gençlerde uyku yoksunluğunun en önemli nedeninin geç saatlere kadar oynanan sanal oyunlardır.
Uyku düzenini sağlamak için yatma ve kalkma saatini bir rutine oturtmaya çalışmak ve bundan ödün vermemek gerekir."

Uyku sürecini hızlandırmak ve rahatlatmak için çocuklara yatmadan önce ılık bir duş yaptırmanın ve loş bir ortamda kitap okumanın yardımcı olabileceğini belirten Fidan, "Ayrıca uyumadan önce uyarıcı etkiye sahip konular içeren televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunları gibi etkenlerden uzak durmak uygun olacaktır." tavsiyesinde bulundu.

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düzensiz uykuya dikkat Eskişehir Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Fidan

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