Eğitimin başarısı sağlıklı uykuya bağlı

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan” yeni eğitim öğretim yılının yarın başlamasıyla, çocukların, okul sürecine ve yeni uyku düzenine kolay adaptasyonu için tavsiyelerde bulundu.

Fidan, bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayan uyku düzeninin tatil dönemlerinde değişime uğradığını, bunun okul başarısını etkilediğini anlattı. Doç. Dr. Vural Fidan, “Bu nedenle okula başlayacak öğrencilerin uyku düzenine alışmaları için televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunlarından uzak tutulmaları gerekmektedir” dedi.

Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkıyor

Okulların açılması ile tatlı ve zorlu bir telaş maratonuna başlayan öğrenci ve aileleri, pek çok sorunla uğraşmak zorunda kalacaklarını belirten TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan; sağlıklı bir uyku düzeni oluşturulmasında ailelere yardımcı olacak öneriler vererek şunları söyledi;

“Çocuklarda tatilde geç kalkma mümkün iken, okul döneminde erken kalkılması gerekeceği için tatil bitmeden uyku ve uyanıklık dönemlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü geç yatıp erken kalkma ile kısalan uyku süresi çocuklarda okul başarısızlığına sebep olmaktadır. Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca büyüme hormonu salgısının arttığı akşam saatlerinde sağlıklı büyüme için güzel bir uyku şarttır.