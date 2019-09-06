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Eğitimin başarısı sağlıklı uykuya bağlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 12:07 | Son Güncelleme

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER Başkanı Doç.

Eğitimin başarısı sağlıklı uykuya bağlı

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan” yeni eğitim öğretim yılının yarın başlamasıyla, çocukların, okul sürecine ve yeni uyku düzenine kolay adaptasyonu için tavsiyelerde bulundu.
Fidan, bireylerin fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayan uyku düzeninin tatil dönemlerinde değişime uğradığını, bunun okul başarısını etkilediğini anlattı. Doç. Dr. Vural Fidan, “Bu nedenle okula başlayacak öğrencilerin uyku düzenine alışmaları için televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunlarından uzak tutulmaları gerekmektedir” dedi.

Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkıyor
Okulların açılması ile tatlı ve zorlu bir telaş maratonuna başlayan öğrenci ve aileleri, pek çok sorunla uğraşmak zorunda kalacaklarını belirten TUTDER Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan; sağlıklı bir uyku düzeni oluşturulmasında ailelere yardımcı olacak öneriler vererek şunları söyledi;
“Çocuklarda tatilde geç kalkma mümkün iken, okul döneminde erken kalkılması gerekeceği için tatil bitmeden uyku ve uyanıklık dönemlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Çünkü geç yatıp erken kalkma ile kısalan uyku süresi çocuklarda okul başarısızlığına sebep olmaktadır. Öğrenme becerisi azalan çocuklarda ek psikiyatrik problemler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca büyüme hormonu salgısının arttığı akşam saatlerinde sağlıklı büyüme için güzel bir uyku şarttır.

Teknoloji günümüzde uyku yoksunluğunun temel faktörü
Anaokuluna giden 3-5 yaş grubunda uyku ihtiyacı 11-12 saat; ilkokul öğrencilerinde 10-11 saat; ortaokul öğrencilerinde 9-10 saat; lise öğrencilerinde 8-9 saat; üniversite öğrencilerinde ise 7-8 saattir. Bu sürelerin altında uyunduğunda uyku yoksunluğunun olumsuz etkileri yaşanır. Anaokuluna giden öğrencilerin akşam 21.00 gibi; ilkokula giden öğrencilerin 22.00 gibi; ortaokul ve liseye giden öğrencilerin 23.00 gibi yatmaları, sabah da 7.00 gibi kalkmaları uygun olacaktır.”
Öğrencilerin sanal oyun merakı, geceleri sosyal medya-internet kullanımı, kısacası teknoloji, günümüzde uyku yoksunluğunun temel faktörüdür. Özellikle gençlerde uyku yoksunluğunun en önemli nedeninin geç saatlere kadar oynanan sanal oyunlardır.

Uyku düzenini rutine oturtmaya çalışmak
Doç. Dr. Vural Fidan, “Uyku düzenini sağlamak için yatma ve kalkma saatini bir rutine oturtmaya çalışmak ve bundan ödün vermemek gerekir. Uyku sürecini hızlandırmak ve rahatlatmak için çocuklara yatmadan önce ılık bir duş yaptırmak, loş bir ortamda kitap okumak yardımcı olabilir. Ayrıca uyumadan önce uyarıcı etkiye sahip konular içeren televizyon programları, korku kitapları, bilgisayar oyunları gibi etkenlerden uzak durmak uygun olacaktır” dedi.

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