Eğitimin böylesi!

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FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.09.2018 12:29 | Son Güncelleme

Çin'de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi'nde ortaya çıkan görüntüler dünyanın gündemine oturdu.

Kurul delegelerini karşılayan kızlar güzellikleriyle dikkat çekerken, hostesler tören alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Çin'in hostes kızları

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Çin'in başkenti Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık olağan oturumunun açılması nedeniyle Tiananmen Meydanı'nda bir tören düzenlendi.
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Etkinlik sırasında iki hafta süren genel kurulun delegelerini karşılayan hostes kızları güzelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
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Tiananmen Meydanı ulusal kıyafetleri giyen hostesler sayesinde renkli görüntülere sahne olan oldu.
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Tiananmen Meydanı'nda poz veren misafir karşılama hostesleri.
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Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda Çin Ulusal Halk Kongresi'nin delegelerini karşılayan hostes kızları poz veriyor.
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Öte yandan Çin’de hostes olmak sanıldığı kadar kolay değil…
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İşte Çinli kadınların hostes olmak için aldıkları dersler sırasında ortaya çıkan kareler...
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çin hostes Pekin

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