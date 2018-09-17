Eğitimin böylesi!

Kurul delegelerini karşılayan kızlar güzellikleriyle dikkat çekerken, hostesler tören alanında renkli görüntüler oluşturdu.
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