Eğitimli Almanlar yurtdışına gidiyor

Ancak aynı araştırmaya göre birçoğu bir süre sonra geri dönüyor.Yurtdışına göç eden Almanlar 40 yaşın altında, kariyerli ve üniversite mezunu. Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü ve Duisburg Üniversitesi'nin sorularına Almanya'da doğan 10 bin kişinin verdiği yanıtların yer aldığı araştırmaya göre yurtdışına göç eden Almanların yüzde 60'ı yurtdışında daha yüksek kazanç elde ettiklerini kaydetti.Yurtdışında yaşayan Almanlar ortalama olarak yılda 12 bin euro daha fazla kazanıyor.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar rapor haline getirildi. Yılda 180 bin Almanının başka bir ülkeye göç ettiği belirtilen raporda 130 bin kişinin ise de geri döndüğü kaydedildi. Göç eden 180 bin kişinin yüzde 76'sını akademisyenlerin oluşturduğu belirtildi. Almanların göç etmeyi en fazla tercih ettiği 4 ülke ise İsviçre, Avusturya, ABD ve İngiltere oldu.

Yurtdışına taşınma sebepleri arasında kariyer birinci sırada yer alırken, başka bir hayat tarzı da ikinci sırada yer aldı. Yurtdışına taşınanların beşte biri ise eğitim için gittiğini söyledi.

Araştrımaya katılanların 20-70 yaş arasında olduğu ve Haziran 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Almanya'dan göç ettiği ya da Almanya'ya geri döndüğü belirtildi. Göç eden Almanların ortalama yaşı 36-37 olarak kaydedildi.

Almanların yüzde 5'inin yurtdışında yaşadığı ve Almanya'nın Polonya ve İngiltere'nin ardından en fazla göç veren AB ülkesi olduğu belirtildi.

DW, dpa, AFP/SSB, TY

