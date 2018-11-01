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Eğlence dönüşü takla atan otomobildeki 2 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Soma ilçesinde, müzikholde eğlenip alkol alan Oğuz Kaşıkçı (27) ve Enes Kırdudu'nun (28) içinde bulunduğu otomobil, takla attı.

Cevdet ŞEN/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde, müzikholde eğlenip alkol alan Oğuz Kaşıkçı (27) ve Enes Kırdudu'nun (28) içinde bulunduğu otomobil, takla attı. Yol kenarında denetim yapan polis aracına çarpıp tarlaya uçan otomobildeki Kaşıkçı ve Kırdudu öldü. Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında, Kınık- Soma karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ege Linyitleri İşletmesi Sosyal Tesisleri'nde garson olan Oğuz Kaşıkçı, aynı işyerinde pide ustası olarak görev yapan kendisi gibi bekar olan arkadaşı Enes Kırdudu ile dün Bergama'nın kırsal Bölcek Mahallesi'ndeki bir müzikhole gitti. Saat 05.00'e kadar eğlenen iki arkadaş, Oğuz Kaşıkçı'ya ait 45 YB 6692 plakalı otomobille, Soma'daki evlerine dönmek için yola çıktı. Kimin kullandığı henüz belirlenemeyen otomobil, Çerkezhamidiye kavşağına geldiğinde kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, taklalar attı. Otomobil yolun sol tarafında denetim yapan trafik polislerinin 45 A 59921 plakalı aracına çarparak tarlaya uçtu. Kazada, Kırdudu olay yerinde yaşamını yitirdi. Çağırılan ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğuz Kaşıkçı da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yapılan kan testinde Oğuz Kaşıkçı'nın 2,80, Enes Kırdudu'nun ise 2,20 promil alkollü olduğu belirlendi.

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