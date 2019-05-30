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'Eğlence hayatına düşkünüm' diyen FETÖ sanığı astsubaya 5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 13:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve tutuklu yargılandığı davada, "Örgüt üyesi değilim.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve tutuklu yargılandığı davada, "Örgüt üyesi değilim. Eğlence hayatına düşkündüm. Kıbrıs'a kafa dağıtmaya, kumar oynamaya giderdim" diyen Kasım Talha Y., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Kasım Talha Y., hazır bulundu. Örgüt evlerinde kaldığı iddialarını reddeden açığa alınan astsubay, " Eğlence hayatına düşkün birisiyim. MASAK raporlarına bakılıp, kredi kartı harcamalarımın eğlence ağırlıklı olacağı görülecektir. Kıbrıs'a kafa dağıtmaya ve kumar oynamaya giderdim. Kız arkadaşımda çoktu. Sosyal bir insandım" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, Kasım Talha Y.'yi, ' Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verdi.

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