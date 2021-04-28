HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eğlence mekanı baskın! Kamerayı görünce böyle poz verdi

Eğlence mekanı baskın! Kamerayı görünce böyle poz verdi

28.04.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın düzenlendi. Bir müşteri baskın esnasında karşısında gördüğü kameraya poz verirken, eğlence mekanı sahibine ve müşterilere toplam 177 bin 263 lira para cezası kesildi.

Eğlence mekanı baskın! Kamerayı görünce böyle poz verdi

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Eski Havaalanı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğuna yönelik gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, mekanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Bir süre sonra içeriye giren ekipler, tek tek müşterilerin kimlik sorgularını gerçekleştirdi. İçeri de bulunan 27 kişiye sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 142 bin 263 lira, ayrıca iş yeri sahibine de 35 bin lira para cezası kesildi.

KENDİSİNİ ÇEKEN KAMERAYA POZ VERDİ

Polis ekipleri mekan içerisinde ve dışarıda işlemlerini sürdürürken, bazı müşteriler görüntü alan gazeteciye tepki gösterirdi. Müşterilerden birisi ise kendisini kayda alan kameraya poz verirken, durumu fark eden diğer şahıslar ise olaya gülerek tepki gösterdi.

5a54ccb7-35e8-4e92-925e-573c90ac1314

EĞLENCE MEKANINA DAHA ÖNCE DE BASKIN YAPILMIŞ

Ayrıca, 3 Nisan’da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, aynı mekana baskın düzenlediği ve içeride bulunan 22 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 69 bin 960 lira, içlerinden 2 kişiye ise ayrıca kapalı ortamda tütün içmekten dolayı 300 lira olmak üzere toplamda 70 bin 260 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
İstanbul'da operasyon! Gözaltılar varİstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İzmir

En Çok Okunan Haberler

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: O kızın adını anma

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: O kızın adını anma

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Korkunç olay! Evinin balkonunda intihar etti

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

İki polis arasındaki kavga kanlı bitti

İki polis arasındaki kavga kanlı bitti

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

Erdoğan açıkladı: Emekliye bayram ikramiyesinin tutarı belli oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam kapanma açıklaması

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Demirtaş'ın mahkemede gösterdiği kağıt gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.