HABER

Eğlence mekanı çıkışı bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 01:37 | Son Güncelleme

ADANA'da, eğlence mekanı çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, eğlence mekanı çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hamit T. ve arkadaşı Şahin S., iddiaya göre eğlenmek için gittikleri bir mekandan çıktıları sırada isimleri öğrenilemeyen iki kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamit T. ve arkadaşı Şahin S., iki kişi tarafından bıçaklandı. Şüpheliler bir otomobile binerek olay yerinden kaçarken, yaralı iki arkadaş ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ve başından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hamit T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, arkadaşı Şahin S.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAKALANDILAR

Öte yandan isimleri öğrenilemeyen iki şüpheli, merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yakalandı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladıBeştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı
5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2)5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

Erdoğan'ın sözlerine tepki: Gerçekten ürkütücü

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi böyle açıkladı!

Erdoğan duyurdu: YPG'ye 33 bin TIR silah verildi

Erdoğan duyurdu: YPG'ye 33 bin TIR silah verildi

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

'Ben olmasaydım, 14 dakikada yeryüzünden silineceklerdi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı! Kelepçeli firar

Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

Göç İdaresi'nden 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması!

Sarıyer'de yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

Yer bildiriminde bulundu bacağından vuruldu

İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'nun istifasını istiyor

İsrail'de Netanyahu anketi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.