Eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da bir eğlence mekanı çıkışında başlayan tartışmada arkadaşının belindeki silahı zorla alan kişi, arkadaşı Hacı T.'yi ağır yaraladı. Ağır yaralanan Hacı T., hastaneye kaldırılırken şüpheli 3 kişi lüks otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına giren Oğuzhan E., Tunç S., Hacı T. ve Hasan M. iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan dört arkadaş, bulvarda yürürken bu sefer de kendi aralarında tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucu, Tunç S.'nin belindeki silahı zorla alan Oğuzhan E., önce bir el havaya ateş etti, ardından da arkadaşı Hacı T.'yi göğsünden vurdu. Hacı T. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Oğuzhan E. ile 2 arkadaşı 06 DT 0142 plakalı lüks otomobille olay yerinden kaçtı.

YARALIYA İLK MÜDAHALE VATANDAŞTAN

Hacı T.'yi yerde hareketsiz gören çevre esnafı ve vatandaş hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hacı T.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Hacı T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ VAZİYETTE BULUNDU

Olayın ardından, çevrede güvelik önlemi alan polis ekipleri, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtığı lüks otomobil, polis ekiplerince İvedik Sanayi Sitesi bölgesinde terk edilmiş halde bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

