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Eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 04:08 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, eğlence mekanı önünde meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, eğlence mekanı önünde meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişinin sokaktan geçen kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Ocaklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında görevli Emrah Saltık ve Erdem Turan arasında önceki gece bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine Erdem Turan mekandan ayrıldı. Akşam saatlerinde aracıyla mekanın önüne gelen Turan yanında getirdiği pompalı tüfekle kapıda duran Emrah Saltık ve eğlence mekanına rasgele ateş açtı. Silah sesini duyanların panik yaşadığı saldırının ardından Turan aracına binerek olay yerinden kaçtı. Saldırıda, Emrah Saltık ve mekanda bulunan 3 kişi yaralanırken, sokakta bulunan bir kız çocuğu da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrah Saltık ve 3 yaralı Erdek Devlet Hastanesi’ne, ağır yaralanan kız çocuğu ise Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda fişek ele geçiren polis, saldırganı yakalamak geniş çaplı çalışma başlattı.

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