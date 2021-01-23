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Eğlence mekanına baskın yapıldı, 15 kişiye 47 bin lira ceza uygulandı

23.01.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Eğlence mekanına baskın yapıldı, 15 kişiye 47 bin lira ceza uygulandı

Antalya’da pandemi sebebiyle kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın yapan polis içerde eğlenen 15 kişiyle karşılaştı.

Antalya’da pandemi sebebiyle kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın yapan polis içerde eğlenen 15 kişiyle karşılaştı. Eğlence mekanı mühürlenip sahibi hakkında işlem yaılırken içerde bulunanlara 47 bin lira idari para cezası uygulandı.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence merkezinin açık olduğuna dair ihbar alan Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bahsi geçen eğlence mekanına baskın yaptı. Baskında pandemi kurallarını ihlal ederek açık olduğu ve müşteri kabulü yaptığı anlaşılan işletme, emniyet ekiplerince mühürlendi. Eğlence mekanı içerisinde bulunan 15 kişiye toplamda 47 bin 250 TL para cezası uygulanırken işletme sahibi C.Ö, hakkında adli işlem başlatıldı.

Eğlence mekanına baskın yapıldı, 15 kişiye 47 bin lira ceza uygulandı

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