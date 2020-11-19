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Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Kaçarken merdivenden düştüler

19.11.2020 07:23 | Son Güncelleme:
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Eğlence mekanına koronavirüs baskını! Kaçarken merdivenden düştüler

İstanbul Ataşehir'de gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın yaptı. Polis ekipleri dışarıdan kapalı görünen mekana kapıları kırarak girdi. İçeride 12 kişinin olduğu mekandan kaçmaya çalışan 2 kişi merdivenlerden düşerek yaralandı.

Olay saat 02.00 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda eğlenenler olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri baskın düzenledi. Dışarıdan kapalı görünen mekana kapıyı kırarak giren polis ekipleri kaçmaya çalışan 10 kişiyi saklandıkları yerlerde yakaladı.

KAÇMAYA ÇALIŞINCA MERDİVENDEN DÜŞTÜLER

Bu sırada arka kapıdan çıkarak kaçmak isteyen İsmail G. ile yabancı uyruklu Kamola R. adlı bir kadın çalışan merdivenlerden düşerek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İçeride 12 kişinin koronavirüs salgınına aldırmadan maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde eğlendiği mekan mühürlenirken 12 kişiye toplam 37 bin 536 lira para cezası kesildi. Aynı mekana birkaç gün önce de aynı ihmalden ceza kesildiği öğrenildi. Kapatılan mekanın mesul müdürü olduğu öğrenilen Okan U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Eğlence mekanının sahibi Ünal Genç; “Sürekli ceza kesiyorlar, benim zaten saat ondan sonra müşterim oluyor, gündüz kapalıyız zaten. 15 kişi ekmek yiyor buradan, ben şu anda 100 lira evime götüremiyorum. Yoğun bakımda annem yatıyor, şu anda o kadar zor durumdayım ki, ekmek parasına muhtacım. Çocuklar aslında kendileri eğleniyorlarmış, korkularından kaçmışlar yukarı. Polis de kapıları kırıp içeri giriyor ve herkese ceza yazıyorlar. Üç gün önce de 32 bin lira ceza kestiler. Tedbir olarak denetleme yapsınlar üçer masa aralık verelim ama müşterilerime engel olmasınlar" diye konuştu.

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(İHA-DHA)

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