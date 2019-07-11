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Eğlence mekanında ateş eden bekçiler açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:08 | Son Güncelleme

Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ’ta bir eğlence mekanında havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 bekçi açığa alındı.

Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ’ta bir eğlence mekanında havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 bekçi açığa alındı. "Çav Bell" şarkısı çaldığı için ateş ettiği iddia edilen bekçilerin alkolün etkisiyle denize doğru ateş açtıkları belirlendi.

Bebek’te 3 gün önce saat 02.30 sıralarında duyulan silah sesi polisi harekete geçirdi. Bir eğlence merkezinde yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda silahla ateş eden şüpheliler T.K. ve M.Ö.A. gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin bekçi olduğu anlaşıldı. Beşiktaş dışındaki bir ilçede görev yapan iki bekçinin akşam saatlerinde eğlenmek için mekana gittikleri öğrenildi. İkilinin alkol aldığı ve müşteriler ayrıldıktan sonra terasa çıktıkları öğrenildi. Güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği ve iki bekçinin de denize doğru ateş ettiği belirlendiği kaydedildi.

Bekçilerin “Çav Bella" şarkısına tepki olarak ateş ettikleri iddialarının doğru olmadığı vurgulandı. İkilinin alkolün etkisiyle denize doğru ateş ettiği belirtildi. Gözaltına alınan bekçiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. İki bekçinin de olaydan 1 gün sonra açığa alındığı öğrenildi.

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