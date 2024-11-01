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Eğlence mekanında atıştırırken birden silahını çekip vurmaya başladı! Husumetlisini masada kadınla sohbet ederken öldürdü

01.11.2024 14:30
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Burdur'da eğlence mekanında husumetlisiyle karşılaşan Ramazan Uçar'ın soğukkanlı dehşeti izleyenlerin kanını dondurdu. Husumetlisi Hüseyin Mete'nin hemen arkasındaki masaya oturan Uçar bir süre kuruyemiş yedikten sonra ansızın cebinden silahını çıkartıp Mete'yi sırtından vurmaya başladı. Uçar yere yığılan bedene de silah sıkmaya devam etti. Tüm bu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Burdur'da yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı. Hüseyin Mete, (42) aynı masada oturduğu bir kadınla sohbet ederken bir anda silah sesleri patladı, sırtından vurularak yere yığıldı. Mete'yi vuran Ramazan Uçar mekandakileri de panikletti.

AYNI MEKANDA KARŞILAŞTILAR

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Sinan Mahallesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Husumetli olan Ramazan Uçar ile Hüseyin Mete aynı mekanda karşılaştı. Ramazan Uçar, yan masada bir kadınla sohbet eden Hüseyin Mete'ye üzerinde bulundurduğu tabancayla 7 el ateş etti.

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Hüseyin Mete

MEKANDAKİLER KAÇIŞTI

Mete kanlar içerisinde yere yığılırken, mekanda bulunanlar da panikle kaçıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hüseyin Mete'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Mete'nin cenazesi incelemenin ardından morga konuldu.

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GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra kaçan Ramazan Uçar, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ramazan Uçar'ın işlemlerinin sürdüğü, Hüseyin Mete'nin cenazesinin ise merkez Askeriye köyünde toprağa verileceği belirtildi.

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Ramazan Uçar

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Ramazan Uçar ve Hüseyin Mete'nin silah alışverişi nedeniyle aralarında bir süredir husumet olduğu öne sürüldü. Diğer yandan Ramazan Uçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Kimse kimseyi küçük görmesin. Mermi de küçüktür ama nefes keser' yazılı paylaşımı dikkat çekti.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Mete'nin masada bir kadınla sohbet ettiği sırada arka tarafında oturan Ramazan Uçar'ın üzerinde bulundurduğu tabancayı çıkarıp vurduğu yer aldı. Ramazan Uçar'ın art arda 7 el tabancayı ateşlediği, Hüseyin Mete'nin yere düştüğü, kurtulmaya çalıştığı ve bir süre sonra da hareketsiz kaldığı görüldü. Olay sırasında mekanda bulunanlardan birinin Ramazan Uçar'ı durdurmak istediği, içeridekilerin de saldırı anında kaçıp kendilerini korumaya çalıştıkları görüntülerde yer aldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet silahlı saldırı eğlence mekanları
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