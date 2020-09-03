HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eğlence mekanında başlayan tartışma kanlı bitti

Eğlence mekanında başlayan tartışma kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

Bursa’da bir eğlence mekanında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi.

Bursa’da bir eğlence mekanında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine silahlar çekildi. Olayda, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, Bursa’nın İznik ilçesinde bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan T. ve Murat S. bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Bir süre sonra mekandan ayrılan iki kişi tartışmaya dışarıda da devam etti. İtiş kakışın yaşandığı kavgada Hasan T. belindeki silahı çıkararak, 9 el ateş etti. Murat S. kasığından, Bülent B. ise ayağından yaralandı. Saldırgan Hasan T. ise olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan Murat S. ve Bülent B. daha sonra Bursa’ya sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ederken, polis ekipleri kaçan zanlıyı arama çalışması başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
İstanbul'da korkunç olay! Yeni ev hayali ölümüne yol açtıİstanbul'da korkunç olay! Yeni ev hayali ölümüne yol açtı
YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi!YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Eski haline döndü! Karısı bakın ne dedi
Eski haline döndü! Karısı bakın ne dedi
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı
HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Ağır hasta sayısının daha da artması muhtemeldir
Sonbahar ve kışı işaret etti! Ağır hasta sayısıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Cinsel saldırı ile suçlanan HDP eski milletvekili Tuma Çelik hakkında yeni gelişme
Cinsel saldırı ile suçlanan Tuma Çelik ile ilgili flaş gelişme!
81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi
81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni koronavirüs genelgesi
İstanbul'da korkunç olay! 15. kattan başına cam düştü
İstanbul'da korkunç olay! Yeni ev hayali ölümüne yol açtı
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.