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Eğlence mekanında çalışan eşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

KONYA'da Mesut Babayiğit (35), eğlence mekanında çalışan 1 yıllık eşi Hanife Babayiğit'i (24) iş çıkışı araziye götürüp tüfekle vurduktan sonra ağır yaralı halde hastaneye bırakarak kaçtı.

Eğlence mekanında çalışan eşini öldürdü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Mesut Babayiğit (35), eğlence mekanında çalışan 1 yıllık eşi Hanife Babayiğit'i (24) iş çıkışı araziye götürüp tüfekle vurduktan sonra ağır yaralı halde hastaneye bırakarak kaçtı. Son sözlerinde kendisini eşinin vurduğunu söyleyen Hanife Babayiğit yaşamını yitirirken, polis tarafıdan yakalanan Mesut Babayiğit tutuklandı. Babayiğit, ifadesinde, eşinin eğlence mekanında çalışmasının istemediğini belirterek, "Konuşmak için buluştuk. Hanife beni tahrik etti" dedi.
​Olay, dün saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'nde, dağlık arazide meydana geldi. Zaman zaman inşaat işleri yaptığı belirtilen Mesut Babayiğit, bir süre birlikte yaşadığı Hanife Babayiğit ile bir yıl önce evlendi. 1 yaşındaki bir kız çocuğu sahibi olan çift arasında ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı. Geçen yıl Eylül ayında bir eğlence mekanında işe başlayan Hanife Babayiğit, burada çalışmasını istemeyen eşi tarafından darp edildi.
İKİ KEZ EVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Hanife Babayiğit'in şikayeti üzerine Mesut Babayiğit'e evden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma süresinin dolmasının ardından çift, yeniden bir araya geldi. Bir ay önce yine eşine şiddet uygulayan Mesut Babayiğit hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verildi. Bu kararın ardından çiftin polis merkezine giderek barıştıklarına dair tutanak tutturduğu ve bir araya geldiği öğrenildi.
İŞ ÇIKIŞI ALIP, ARAZİYE GÖTÜRDÜ
Daha önceki evliliğinden üç çocuğu bulunan Mesut Babayiğit, dün saat 05.00 sıralarında eşiyle, çalıştığı eğlence mekanının çıkışında buluştu. Eşini alıp araziye götüren Babayiğit, burada aracın içinde konuşmaya başladı. Eğlence mekanında çalışmak istemediğini belirten Mesutd Babayiğit ile eşi Hanife arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bagajdaki tüfeği alan Mesut Babayiğit, eşi Hanife'yi karın bölgesinden vurdu.
SON SÖZLERİNDE KENDİSİNİ EŞİNİN VURDUĞUNU SÖYLEDİ
Mesut Babayiğit, yaralı eşini yakınlardaki Beyhekim Devlet Hastanesi'ne bırakıp, kaçtı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hanife Babayiğit, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Son sözlerinde kendisini eşinin vurduğunu söyleyen Babayiğit, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mesut Babayiğit'i kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Babayiğit'in suç aleti tüfeği ise merkez Meram ilçesinde bulunan ailesinin evinin bahçesine sakladığı tespit edildi.
KISKANDIĞI İÇİN VURMUŞ
Mesut Babayiğit polisteki ifadesinde, eşinin kendisini tahrik ettiğini ileri sürerek şunları söyledi:
"Eşimin eğlence merkezinde çalışmasını istemiyordum. Etrafında erkekler olması nedeniyle onu kıskanıyordum. Hanife, beni kıskandıracak hareketler de yapıyordu. Bu konuyu konuşmak için sabah 05.00'te Hanife'yi çalıştığı eğlence mekanından aldım. Arabayla araziye gittik. Konuşma sırasında Hanife beni hep tahrik edip, üzerime geldi. Gururumu kıracak sözler söyledi. Ben de araçtaki tüfekle onu vurdum" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut Babayiğit, 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eğlence mekanında çalışan eşini öldürdüEğlence mekanında çalışan eşini öldürdüEğlence mekanında çalışan eşini öldürdüEğlence mekanında çalışan eşini öldürdü

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