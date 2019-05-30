EĞLENCE MEKANINDA ÇALIŞANLARINI DÖVEN KİŞİ ADLİYE'DE

Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın, iki çalışanını dövdüğü iddia edilen işyeri sahibi Şahin Şeker emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde kelepçeli olarak getirilen şüpheli Şahin Şeker basın mensuplarının "Çalışanınızı niye darp ettiniz?" sorusuna "Yok öyle bir şey" diye yanıt verdi. getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye getirilişi

-genel ve detaylar

