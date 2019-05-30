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EĞLENCE MEKANINDA ÇALIŞANLARINI DÖVEN KİŞİ ADLİYE'DE

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA   Beşiktaş'ta bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın, iki çalışanını dövdüğü iddia edilen işyeri sahibi Şahin Şeker emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA
Beşiktaş'ta bir eğlence mekanının bilet satış bölümünde görevli biri kadın, iki çalışanını dövdüğü iddia edilen işyeri sahibi Şahin Şeker emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde kelepçeli olarak getirilen şüpheli Şahin Şeker basın mensuplarının "Çalışanınızı niye darp ettiniz?" sorusuna "Yok öyle bir şey" diye yanıt verdi. getirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin adliyeye getirilişi
-genel ve detaylar

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Dağ keçisi okuldaDağ keçisi okulda
Eğlence mekanında çalışanlarını döven kişi Adliye'de(1)Eğlence mekanında çalışanlarını döven kişi Adliye'de(1)
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