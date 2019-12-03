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Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 10:46 | Son Güncelleme

Konya'da, Metin K. (41), alkol aldığı eğlence mekanında, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek isteyince çıkan kavgada, güvenlik görevlisi İsmail Ç. (24) tarafından bıçaklandı. Yaralı halde sokak ortasına atılan Metin K., hastaneye kaldırılırken, güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Gülyurdu Sokak'ta meydana geldi. Çevre sakinleri, sokak ortasında kanlar içinde yatan Metin K.'yi görünce polis ile sağlık görevlilerini aradı.

İhbarla sokağa gelen sağlık görevlileri, Metin K.'nin karnı ile bacağından bıçaklanarak yaralandığını tespit etti. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Metin K. tedaviye alındı.

Olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Metin K.'nin yaralı halde bulunmadan önce aynı sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında alkol aldığını belirledi. Araştırmasını bu yönde sürdüren polis, Metin K.'nin, kadın garsonu masasına çağırıp, sohbet etmek istediğini, bu nedenle çalışanlarla arasında çıkan kavgada güvenlik görevlisi İsmail Ç. tarafından bıçaklandığını belirledi.

Gözaltına alınan İsmail Ç., emniyete götürülürken, kendisini bekleyen yakınlarına, "Çakallarla uğraşıyoruz işte" dedi. Polisteki sorgusu tamamlanan İsmail Ç., adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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eğlence mekanı Konya kavga kadın garson

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