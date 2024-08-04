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Eğlence mekanında kadın müşterilere darp: Şüphelilerin ilk vukuatı değilmiş! Sosyal medya Beyoğlu'ndaki görüntüleri konuşuyor

04.08.2024 11:24
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Beyoğlu'ndaki eğlence mekanında kadın müşterilerle işletme çalışanları arasında çıkan tartışma büyüdü, işletme çalışanları üç kadını darbetti. Görüntüleri sosyal medyada yayılıp infial yaratan olayla ilgili Emniyet'ten ve Bakan Yerlikaya'dan peş peşe açıklamalar gelmişti. Adli sicillerinin kabarık olduğu ortaya çıkan şüpheliler parmaklıkların ardını boyladı.

Eğlence mekanında kadın müşterilere darp: Şüphelilerin ilk vukuatı değilmiş! Sosyal medya Beyoğlu'ndaki görüntüleri konuşuyor

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekanında işletme çalışanlarının kadın müşteriler darbettiği anlar yer alıyor. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine şüpheliler gözaltına alınmıştı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin birçok suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

MASALARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEYİNCE HESAPLARI KAPANDI

Olay, 3 Haziran'da Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ.K., H.E. ve Y.T. isimli 3 kadın eğlenmek için bir mekana gitti. Bir süre sonra telefonlarını şarj etmek isteyen kadınlar masalarının değiştirilmesini istedi. Bunun üzerine işletme çalışanları hesabı getirerek kapatacaklarını söyledi.

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'YÜKSEK HESAP' TARTIŞMASINDA KADINLARI DARBETTİLER

Hesabın yüksek gelmesine itiraz eden 3 kadın ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 kadın da işletme çalışanları tarafından darbedildi.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

O görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından darbedilen kadınlar, 31 Temmuz gecesi Feriköy Polis Merkezi'ne giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

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Görüntülerde, işletme çalışanının mekan içerisinde bir kadını duvara ittirdiği, kadının arkadaşının araya girdiği, daha sonra da işletme çalışanları tarafından darbedildikleri görüldü.

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MEKAN MÜHÜRLENDİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ğlence mekanının güvenlik gerekçesiyle mühürlendiğini bildirdi. Olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Güney, kamuoyunda gündeme gelen, içinde ruhsatsız spa da bulunan işletmenin, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalar tarafından mühürlendiğini duyurdu.

Güney, Beyoğlu'nun, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği bir ilçe olarak kalacağını ifade etti.

Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Güney, "Duyarlılık ve tepki gösteren esnafımıza, hakkından vazgeçmeyen kadınlara, suçluları yakalayarak adalete teslim eden emniyet güçlerimize ve Beyoğlu'na sahip çıkan tüm komşularımıza teşekkürler." ifadelerini kullandı.

ADLİ SİCİLLERİ DOLU DOLU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kadınları darbeden M.M.D. ve V.T gözaltına alındığı, şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirtilmişti. Şüphelilerden M.M.D.’nin 13, V.T.’nin ise 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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BAKAN YERLİKAYA: AFFETMEYİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaparak "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" dedi.

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TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından adli makamlara sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA-AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Beyoğlu taksim
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