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Eğlence mekanında ’korona partisi’ne polis baskını: 40 kişiye 120 bin TL ceza

01.12.2020 05:13 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.
Koronavirüs denetimleri kapsamında incelemelerde bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, gece geç saatlerde açık olduğunu tespit ettikleri bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı mekanda, içeride toplam 40 kişinin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendikleri görüldü. Yapılan incelemeler sonucu haklarında kişi başı 3 bin Türk Lirası para cezası kesilen 40 kişiye toplamda ise 120 bin Türk Lirası ceza kesildi.

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