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Eğlence mekanında ruhsatsız silahlar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 16:58 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki bir eğlence mekanında yapılan jandarma denetiminde; hepsi ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve 2 yarı otomatik tüfek ele geçirildi.  Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde faaliyet gösterilen mekanda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleriyle denetim yaptı.

Eğlence mekanında ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Karacabey ilçesindeki bir eğlence mekanında yapılan jandarma denetiminde; hepsi ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek ve 2 yarı otomatik tüfek ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde faaliyet gösterilen mekanda, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ekipleriyle denetim yaptı. Ekipler, mekanda yaptığı aramalarda; 2 tabanca, 2 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 2 yarı otomatik tüfek, 76 mermi ve 63 fişek ele geçirdi. Ruhsatsız silahlara el koyulurken, iş yeri sahiplerine 'Vergi Usül Kanunu', 'Sosyal Sigortalar Kanunu' ve 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesildi.

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