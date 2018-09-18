Eğlence mekanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde eğlence mekanında çıkan kavgada Emrah A., tabancayla Erkan Acar'ı (32) öldürdü, Sedat Akçıl'ı (40) ağır yaraladı.
Olay, Çerkezköy Gazi Osman Paşa Mahallesi Namık Kemal Bulvarı üzerindeki bir eğlence mekanında gece meydana geldi. Eğlence mekanına giden Erkan Acar ve Sedat Akçıl, daha önceden aralarında husumet bulunan Emrah A. ve arkadaşlarıyla karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre, Emrah A., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Acar ve Akçıl'a kurşun yağdırarak kaçtı. Kurşunlardan biri kalbine isabet eden Erkan Acar olay yerinde yaşamını yitirdi, Sedat Akçıl da 4 kurşunla ağır yaralandı.
Sedat Akçıl, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Soruşturma başlatan polisin, Emra A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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