HABER

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 02:45 | Son Güncelleme

Aydın’da gece yarısı bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olaydan sonra kavgada kullanılan silahla birlikte iki kişi yakalanırken yaralı iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar var

Olay gece yarısı Efeler ilçe merkezindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı mekanda eğlenen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kavgaya dönen tartışmada silah da kullanılınca ortalık bir anda karıştı.

Polis tarafından el konulan olayda B.K. ve Y.Y. olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, silahla yaralanan E.K. ve M.Ş. hastaneye kaldırıldı.

SEKEN KURŞUNLA YARALANDI

Olayda yaralananlardan birinin kavgayla alakası olmadığı seken kurşunlardan yaralandığı öğrenildi.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Bakan Soylu gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldiBakan Soylu gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi
İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

Trabzonspor'da Esteban şehri terk etti!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Gülen açıklaması

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı!

Derme çatma barakada yaşanan olay 24 saat sonra çözüldü!

Derme çatma barakada yaşanan olay 24 saat sonra çözüldü!

Öfkenin böylesi! Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!

Genç kadını aracının önünde metrelerce sürükledi!

İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!

İstanbul'da korku dolu gece! Sesi duyan dışarı fırladı!

Kepçe operatörlerinin kavgası korkunç şekilde sonuçlandı!

Kepçe operatörlerinin kavgası kanlı bitti!

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.