Eğlence mekanında silahlı ve bıçakla kavga: 3 yaralı

Edinilen bilgye göre olay dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Caddesi'nde alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada B.A., B.S. ve ismi belirlenemeyen bir kişi silah ve bıçakla yaralandı.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan farklı alkollü eğlence mekanlarında çıkan silahlı ve bıçaklı olaylarda birçok kişinin yaralanması ise dikkatlerden kaçmadı. (İHA)

